У сборщиков подписей за возврат прямых выборов мэра в Екатеринбурге не стали изымать подписные листы

21:21 | 4.08.2020

Фото: Егор Николаев

В Екатеринбурге у сборщиков подписей за возврат прямых выборов мэра после огласки происходящего в СМИ не стали забирать подписные листы.



Информацию подтвердил один из участников Максим Верников.



"Сказали, что сам сбор они нам не запрещают. Они только пикет нам пресекают, якобы незаконный, а сбор, ради бога - ведите", - сказал Верников корреспонденту veved.ru.



Напомним, ранее мы сообщали что подписные листы собираются забрать у участников как агитационные материалы.

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