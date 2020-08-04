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21:21 | 4.08.2020

Фото: Егор Николаев

У сборщиков подписей за возврат прямых выборов мэра в Екатеринбурге не стали изымать подписные листы

В Екатеринбурге у сборщиков подписей за возврат прямых выборов мэра после огласки происходящего в СМИ не стали забирать подписные листы.

Информацию подтвердил один из участников Максим Верников.

"Сказали, что сам сбор они нам не запрещают. Они только пикет нам пресекают, якобы незаконный, а сбор, ради бога - ведите", - сказал Верников корреспонденту veved.ru.

Напомним, ранее мы сообщали что подписные листы собираются забрать у участников как агитационные материалы.

© «Вечерние ведомости»

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