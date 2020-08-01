В Свердловской области проведено 9446 исследований проб на коронавирус

21:02 | 4.08.2020

Фото: rt.com



Свердловские медики за день провели 9446 исследований проб на COVID-19, об этом рассказали в региональном оперштабе.



За сутки было обследовано 9417 человек.



Всего на Среднем Урале проведено 998104 исследований, обследовано 933393 человек.



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