«Пытаюсь сказать, что это не агитация»: депутат ЕГД рассказал об изъятии подписных листов

20:28 | 4.08.2020

Фото: Егор Николаев

Депутат Екатеринбургской гордумы Андрей Пирожков рассказал об изъятии подписных листов на сборе подписей за возврат прямых выборов мэра.



«Выписывают протокол по нарушению проведения публичного мероприятия. То, что куб стоял – это пикет, я не согласен, об этом судье будем говорить. Планирую в том числе к Мерзляковой обращаться, чтобы как-то посодействовала. МОБ сегодня не только в Екатеринбурге нагрянул, но и на все точки в области. Видно, что это организованно, поэтому это как давление. Куб уже изъяли только в сквере. Что смешно – почему-то хотят забрать подписные листы. Я их тут отговариваю, пытаюсь сказать, что это не агитация, но они что-то на этом очень сильно настаивают», - сказал депутат ЕГД Андрей Пирожков veved.ru.



Также ситуацию прокомментировали в областном главке.



«Представители МВД и наши партнеры - Министерство общественной безопасности работают строго в рамках ведущего законодательства, ничего не нарушая. На месте обнаружения незаконных действий изымают в качестве вещдоков, все что использовалось сборщиками подписей. Подписные листы будут возвращены общественникам в ближайшее время», - заявил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

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