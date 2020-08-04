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20:28 | 4.08.2020
Фото: Егор Николаев
«Пытаюсь сказать, что это не агитация»: депутат ЕГД рассказал об изъятии подписных листов
«Выписывают протокол по нарушению проведения публичного мероприятия. То, что куб стоял – это пикет, я не согласен, об этом судье будем говорить. Планирую в том числе к Мерзляковой обращаться, чтобы как-то посодействовала. МОБ сегодня не только в Екатеринбурге нагрянул, но и на все точки в области. Видно, что это организованно, поэтому это как давление. Куб уже изъяли только в сквере. Что смешно – почему-то хотят забрать подписные листы. Я их тут отговариваю, пытаюсь сказать, что это не агитация, но они что-то на этом очень сильно настаивают», - сказал депутат ЕГД Андрей Пирожков veved.ru.
Также ситуацию прокомментировали в областном главке.
«Представители МВД и наши партнеры - Министерство общественной безопасности работают строго в рамках ведущего законодательства, ничего не нарушая. На месте обнаружения незаконных действий изымают в качестве вещдоков, все что использовалось сборщиками подписей. Подписные листы будут возвращены общественникам в ближайшее время», - заявил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
© «Вечерние ведомости»
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