В ГКБ №40 Екатеринбурга начал работать новый аппарат КТ

19:21 | 4.08.2020

Фото: Telegram-канал «СтопCOVID-19»

Новый аппарат КТ начал работать в отделении диагностики городской клинической больницы №40 Екатеринбурга. На нем будут обследоваться пациенты инфекционного стационара.



Стоимость 64-срезового компьютерного томографа составляет 35,6 миллиона рублей. После эпидемии его планируют использовать для диагностики многих других заболеваний.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»