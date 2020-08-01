Роспотребнадзор призвал свердловчан посещать ТЦ только в случае крайней необходимости

18:30 | 4.08.2020

Фото: the-village.ru

В Управлении Роспотребнадзора Свердловской области жителей региона призвали посещать торговые центры только в случае крайней необходимости, а не использовать как место проведения досуга.



Совершая покупки, уральцам необходимо строго соблюдать меры профилактики COVID-19. Свердловчане должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, не прикасаться к лицу и обрабатывать руки антисептиками. Не стоит находиться в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ. Рассчитываться уральцам стоит бесконтактно, а при чихании и кашле стоит закрывать рот.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»