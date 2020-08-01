18:11 | 4.08.2020

Фото: news.myseldon.com

Детские оздоровительные лагеря Свердловской области заполнены на 60%, об этом сообщил замгубернатора Павел Креков. Режим работы учреждений он назвал правильным.



«Выработанный алгоритм работы лагерей — правильный. Это позволяет в ряде случаев по согласованию с органами Роспотребнадзора перейти к тому, чтобы наполняемость в лагерях была не просто 50% детей, а столько детей, сколько позволяет квадратура имеющихся там помещений, исходя из санитарных норм. Сейчас в лагерях в среднем находятся 60% детей от плановой мощности», - сказал Креков.



Также он добавил, что в этом году летняя компания будет продлена. Благодаря этому оздоровиться сможет большее количество детей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»