В Екатеринбурге 18-летний молодой человек сбил женщину

23:31 | 3.08.2020

Фото: группа ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге произошло ДТП, в ходе которого 18-летний молодой человек за рулем Kia Rio сбил женщину, ехавшую на велосипеде. Авария случилась на 13-м километре дублера Сибирского тракта.



Водитель и женщина ехали в одном направлении. Молодой человек в какой-то момент прибавил скорость и наехал на женщину сзади. Пострадавшую госпитализировали в 36 больницу, об этом сообщили в ГИБДД. Следует отметить, что стаж вождения молодого человека составляет четыре месяца.



Велосипедистка получила сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»