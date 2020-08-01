В Свердловской области начнётся вакцинация от COVID-19

17:53 | 4.08.2020

Фото: vzsar.ru

Производство вакцины от коронавируса может быть запущено в Новоуральске. Об этом сегодня, 4 августа, во время заседания заксобрания региона рассказал вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.



Предположительно, вакцинация может начаться уже в октябре. На федеральном уровне решено, что в первую очередь прививки сделают медработникам и учителям, затем людям из группы риска — это граждане старше 65 лет и россияне с хроническими заболеваниями. Вакцина будет бесплатной для всех.



По словам Крекова, на данный момент в регионе снижается число заболевших ОРВИ и пневмонией. Не нужно ожидать второй волны заболевания коронавирусом. При этом перепады с количеством заражённых будут.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»