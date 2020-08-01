В Екатеринбурге в магазине «Галамарт» рухнули витрины

17:42 | 4.08.2020

Фото: «Инцидент Екатеринбург»

Сегодня днём в Екатеринбурге в магазине «Галамарт», расположенном в торговом центре «Дирижабль» на Академика Шварца, 17 упали витрины. Об этом сообщили очевидцы в группе «Инцидент Екатеринбург».



Как рассказал подписчик Владислав, сразу после случившегося магазин закрыли, и завесили жалюзи. На фотографиях видно, что упало сразу несколько стоек, из-за чего, кроме прочего, была задета техника.



Какой ущерб в результате инцидента был нанёс магазину пока неизвестно. Информации о пострадавших нет. Что именно произошло будут устанавливаеть сотрудники магазина.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»