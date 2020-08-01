В Екатеринбурге откроют аттракционы в ЦПКиО

17:15 | 4.08.2020

Фото: ural-n.ru

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский поручил приступить к открытию аттракционов в ЦПКиО имени Маяковского.



«Аттракционы надо открывать, но с неукоснительным соблюдением всех требований санитарных врачей. Социальная дистанция, масочный режим, дезинфекция площадей, – всё это будет на контроле администрации»,- заявил Александр Высокинский.



Директор парка подчеркнула, что в парке прекратил работу ряд устаревших и небезопасных аттракционов, на смену которым придут современные площадки.



Также Александр Высокинский ознакомился с концепцией развития ЦПКиО, что включает в себя увеличение общего числа посетителей в 1,5-2 раза, привлечение разнообразной аудитории, рост показателей экономики, а также превращение территории парка в городскую достопримечательность.



Мэр заявил, что обновлённый парк должен стать важной городской достопримечательностью для туристов из других городов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»