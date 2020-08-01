В уральском посёлке пропал 31-летний мужчина

16:59 | 4.08.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В посёлке Первомайском в Свердловской области без вести пропал 31-летний Иван Казанцев. С 2 августа его местонахождение неизвестно, передаёт поисковый отряд «Лиза Алерт».



Приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, карие глаза, тёмно-русые короткие волосы. Последний раз его видели в коричневых штанах и кофте с капюшоном, галошах цвета хаки и чёрной кепке с белой надписью. С собой имел розовое ведро и пайву.



Если вы видели пропавшего мужчину – сообщите об этом инфоргу поиска Анастасии по номеру телефона 8-950-639-6666.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»