Новым главврачом ДГКБ № 9 Екатеринбурга станет Игорь Огарков

16:22 | 4.08.2020

Фото: Яндекс.Карты

В Екатеринбурге новым главным врачом в детской городской клинической больнице № 9 станет Игорь Огарков. Документ о назначении уже подписан.



Ранее Огарков был замглавврача ДГКБ № 9 по хирургии. Он выпускник педиатрического факультета Свердловского государственного медицинского института (1993 год). Также Огарков окончил интернатуру на кафедре детской хирургии. Работал детским хирургом в консультативно-диагностической поликлинике больницы №9 и военным врачом на территории Чеченской Республики в Грозном. С 1996 года вернулся в детскую больницу.



Ранее пост главного врача больницы № 9 занимал Андрей Карлов. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил его новым министром здравоохранения региона.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»