Дендрологический парк на Первомайской в Екатеринбурге благоустроят

15:59 | 4.08.2020

Фото: tourister.ru

В Екатеринбурге благоустроят Дендрологический парк. Администрация города провела конкурс для подрядчиков, которые готовы создать новый проект благоустройства. Победителем стала «Проектно-строительная компания "Атлант"».



Начальная цена проекта составила пять миллионов рублей, однако компания оценила работы в 3,7 млн. Как будет выглядеть обновленный Дендрологический парк станет известно к концу текущего года.



Ранее компания «Атлант» занималась проектированием вентиляции в психиатрической больнице № 3 и операционного отделения в клинической больнице. Кроме того, она работала над проектами водопровода в Махневском городском округе и капитального ремонта здания управления МВД Тюменской области.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»