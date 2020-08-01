В Екатеринбурге произошёл пожар в здании Уральского отделения РАН

14:53 | 4.08.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге на улице Софьи Ковалевской, 16 произошёл пожар в одном из помещений здания Уральского отделения РАН. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 13:11. В здании сработала автоматическая пожарная сигнализация, благодаря чему эвакуацию людей удалось организовать своевременно, до прибытия спасателей. Из горящего здания вывели 59 человек.



На место происшествия прибыли 54 пожарных на 17 единицах техники. По предварительной информации, площадь пожара составила 20 квадратных метров. В результате возгорания никто не пострадал.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»