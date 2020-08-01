Жители коттеджных поселков Среднего Урала стали больше «качать» в интернете

14:46 | 4.08.2020

Интернет-трафик свердловчан, находящихся за городом, вырос в 1,5 раза в сравнении с прошлым годом. Больше других смотрят видеоролики и общаются в интернете в Верхне-Пышминском, Сысертском и Белоярском городских округах. Такими данными поделились в МегаФоне, изучив потребление услуг с помощью технологии Big Data.



Любители смотреть видеоролики на YouTube живут в коттеджных поселках Карасеозерский-2 (Верх-Исетский район Екатеринбурга) и в поселке Балтым недалеко от Верхней Пышмы. Каждый месяц здесь «прокачивают» более 8 тысяч гигабайт, а в день смотрят более 300 часов видеороликов.



Самые активные пользователи мессенджеров обосновались в Сысертском районе в «Заповеднике» и «Бобровском». В «Дубраве» (Белоярский район) живут те, кто не представляет жизни без фото, сторис и прямых эфиров в социальных сетях. Среди самых популярных - ВКонтакте и Instagram.



«80% коттеджных поселков всей области загружают видео и интернет-страницы за считанные мгновения благодаря сети LTE-A. Технология LTE-Advanced, в которой работают наши базовые станции, позволяет одновременно пользоваться мобильным интернетом без снижения скорости и качества видео большему количеству абонентов», - отмечает технический руководитель МегаФона в Свердловской области Яков Пахоми.



С начала года оператор модернизировал более 250 базовых станций в регионе, чтобы абоненты могли выходить в интернет на привычно высоких скоростях как в столице Урала, так и в загородных поселках и населенных пунктах по всей Свердловской области.

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