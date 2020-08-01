Мэр Екатеринбурга поручил отремонтировать детский сад № 239

14:37 | 4.08.2020

Сегодня, 4 августа, глава Екатеринбурга Александр Высокинский поручил профильным службам провести капитальный ремонт детского сада № 239 «Золотое яблоко», расположенного на улице Мичурина, 150а.



Здание дошкольного учреждения находится в плохом состоянии, об этом мэру рассказал заместитель начальника Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Михаил Ладейщиков. Последняя реконструкция на объекте была в 2010 году.



По словам Михаила Ладейщикова, сейчас муниципальные помещения детского сада используются в качестве временного хранилища реквизита и сценического оборудования Екатеринбургского театра кукол, находящегося на реконструкции до конца 2021 года.



Александр Высокинский распорядился в кратчайшие сроки приступить к подготовке проектной документации для капитального ремонта.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»