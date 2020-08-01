Роман Кравченко готовится пойти на выборы в Госдуму

14:30 | 4.08.2020

Глава Администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга Роман Кравченко заручился поддержкой одной из ФПГ, которая пообещала финансово помочь ему в случае выдвижения кандидатом в депутаты Госдумы. Информация о вероятном участии Кравченко в выборах активно муссируется в мэрии уральской столицы.



О согласии Романа Кравченко выдвинуть свою кандидатуру пока неизвестно, но в его окружении намекнули, что бывшего полицейского готовы поддержать и силовые структуры на федеральном уровне, что заведомо не оставляет почти никаких шансов оппонентам.



«В настоящее время я исполняю возложенные на меня обязанности главы Администрации Орджоникидзевского района, и сосредоточен только на этом. 2021-й год не завтра, да и жизнь очень динамичная и непредсказуемая. Нельзя загадывать. Но важно понимать, что ты приносишь пользу людям. Я готов работать там, где смогу защищать интересы наших жителей. Название органа или ветвь власти значения не имеют. Значение имеют только те, ради кого это все создано – наши граждане», – прокомментировал информацию Роман Кравченко корреспонденту veved.ru

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