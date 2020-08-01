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13:57 | 4.08.2020

Фото: Свердловская филармония

В Екатеринбурге состоится музыкальный Green Royal Fest

В Екатеринбурге в саду Вайнера на пересечении улиц Первомайской и Карла Либкнехта пройдёт музыкальный фестиваль Green Royal Fest – Вечера открытого рояля. Первый концерт состоится 10 августа.

Каждый вечер в течение пяти дней (до 14 августа) будут выступать известные российские музыканты – Иван Бессонов, Денис Мацев, Борис Березовский, Даниил Крамер и другие.

План фестиваля:

10 августа выступят пианист Иван Бессонов и Уральский молодёжный симфонический оркестр.

11 августа состоится фортепианный дуэт Андрея Коробейникова и Андрея Гугнина.

12 августа пройдёт концерт «Фортепиано в джазе» с участием Даниила Крамера, Сергея Васильева и Павла Тимофеева.

13 августа состоится сольный фортепианный концерт заслуженного артиста России Бориса Березовского.

14 августа пройдёт концерт Дениса Мацуева с Уральским академическим филармоническим оркестром под управлением Дмитрия Лисса.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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