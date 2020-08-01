Ранее отданные под COVID-19 уральские больницы возвращаются к обычной работе

13:40 | 4.08.2020

Фото: Геннадий Черкасов

В Свердловской области продолжается процесс возвращения к работе по профилю клиник, временно отданных в последние месяцы под COVID-19.



Так, с 3 августа в штатный режим работы были переведены отделения семи медорганизаций Екатеринбурга – нейрохирургического корпуса ГКБ №40, НИИ ОММ, 354 окружного военного клинического госпиталя, ЦГКБ №1, Областной детской клинической больницы, отделения реабилитации ЦГБ №3 и отделения Областной наркологической больницы.



Кроме того, с 4 августа возвращают к профильной работе нейрохирургический корпус ГКБ № 40 (Екатеринбург). Планируется, что в скором времени так же начнут работать детские инфекционные стационары в Нижнем Тагиле, Первоуральске и Каменске-Уральском.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»