В Екатеринбурге суд вынес приговор инспектору ДПС, обвиняемому в получении взятки

13:25 | 4.08.2020

В Екатеринбурге Чкаловский районный суд на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор в отношении старшего инспектора ДПС ГИБДД УМВД Григория Юферова. Он признан виновным в получении взятки, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Как установлено в ходе судебного следствия, в начале августа 2019 года возле одного из домов в переулке Энергетиков, произошло ДТП с участием водителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. При этом он управлял автомобилем, принадлежащим его супруге.



В тот же день, находясь возле одного из домов по улице Агрономической, он сообщил владелице машины, с которой произошло ДТП, о наличии в её действиях состава административного правонарушения , предусмотренного ч.2 ст.12.8 КоАП РФ («Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения»). Инспектор предложил передать ему взятку в размере 15 тысяч рублей, после чего девушка согласилась на выдвинутые условия.



Суд назначил Григорию Юферову наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на срок один год.

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