В Екатеринбурге за сутки COVID-19 обнаружили у 175 человек

13:01 | 4.08.2020

Фото: АГН «Москва»

По данным на 4 августа, за последние сутки в Екатеринбурге зарегистрировали ещё 175 случаев заражения новой коронавирусной инфекции, что составляет 96 % от общего числа заражённых.



За сутки в Свердловской области зарегистрировали 182 новых случая коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружили у 21361 человека.

Зафиксировано ещё девять случаев смерти больных COVID-19. Общее число скончавшихся достигло 294. Выписано 96 человек. Общее число выписанных достигло 18037.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»