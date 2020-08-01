Ещё 96 свердловчан вылечились от коронавируса

12:54 | 4.08.2020

Фото: mos.ru

За последние сутки в Свердловской области из больниц по выздоровлению выписались ещё 96 человек с ранее подтверждённым коронавирусом. Всего уральские врачи вылечили 18037 пациентов.



За сутки на Среднем Урале зарегистрировали 182 новых случая коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружили у 21361 человека.

Зафиксировано ещё девять случаев смерти больных COVID-19. Общее число скончавшихся достигло 294.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»