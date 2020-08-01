Умерли 294 свердловчанина с COVID-19

12:49 | 4.08.2020

Фото: primorsky.ru

В Свердловской области зарегистрировали ещё девять случаев смерти больных COVID-19. Общее число скончавшихся достигло 294.



За сутки на Среднем Урале зарегистрировали 182 новых случая коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружили у 21361 человека. Выписано 96 человек. Общее число выписанных достигло 18037.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»