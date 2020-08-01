За сутки у 5159 россиян обнаружили COVID-19

12:38 | 4.08.2020

Фото: РИА Новости

За последние сутки в России выявлено 5 159 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Всего в стране выявлено 861 423 случая COVID-19 в 85 регионах.



Зафиксировано 144 летальных исхода. За весь период число скончавшихся пациентов с ранее подтверждённым коронавирусом достигло 14 351.



За сутки в России полностью выздоровели 7 878 человек. За всё время – 661 471 человек.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»