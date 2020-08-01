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12:19 | 4.08.2020
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области
На Урале сотрудники ДПС применили оружие при задержании пьяного водителя
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, водитель ВАЗ-21099 с тонированными стеклами не выполнил требование об остановке. Сотрудники организовали преследование, в ходе которого с помощью громкоговорящего устройства требовали водителя остановиться, на что реакции не последовало. Водитель продолжил движение, превысив скорость и выехав на встречку.
Один из инспекторов ДПС ГИБДД выстрелил в воздух, после чего произвёл несколько выстрелов по колесам. Автомобиль остановился. За рулём находился нетрезвый 18-летний житель поселка Алтынай. Водительское удостоверение на право управление он никогда не получал. Кроме водителя в салоне автомобиля находились трое несовершеннолетних пассажиров (13,14 и 16 лет). Все они признались, что употребляли алкоголь.
Из объяснений несовершеннолетних выяснилось, что накануне вечером, когда подростки гуляли, к ним подъехал их знакомый на автомобиле ВАЗ-21099 и предложил покататься и выпить. После употребления спиртного они поехали купаться на Рефтинское водохранилище. Увидев автомобиль ДПС, решили не останавливаться и сделали громче музыку, чтобы не слышать хлопков от выстрелов. В ходе преследования никто из находившихся в машине травм не получил.
Сотрудниками ПДН в отношении родителей несовершеннолетних составлены административные материалы по ст.20.22 КоАП РФ за нахождение несовершеннолетних в состоянии опьянения, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции. Кроме того, 16-летний пассажир привлечен к ответственности по ст.20.021 КоАП РФ за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Все подростки - участники инцидента, будут поставлены на профилактический учет в ПДН.
В отношении водителя автомобиля сотрудниками ГИБДД составлены административные материалы по ч.3 ст.12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, по ч.2 ст.12.25 КоАП РФ за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства, ч.3.1 ст.12.5 КоАП РФ за тонировку. Также на него составлен протокол за вовлечение несовершеннолетних в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции (ст.6.10 КоАП РФ).
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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