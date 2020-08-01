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11:52 | 4.08.2020
Фото: Яндекс.Карты
В Нижнем Тагиле подросток упал с аттракциона
По словам очевидцев, во время игры на аттракционе подросток сорвался вниз, в результате чего получил травмы. На место прибыла бригада скорой помощи. Как рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское», ребёнок был госпитализирован в Екатеринбург для оказания помощи.
Все обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются. О состоянии пострадавшего не сообщается.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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