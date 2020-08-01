В Нижнем Тагиле подросток упал с аттракциона

11:52 | 4.08.2020

Фото: Яндекс.Карты

В минувшие выходные в парке «Народный» в Нижнем Тагиле произошёл инцидент. С аттракциона «Сетка» сорвался ребёнок, сообщается в группе «Нижний Тагил LIVE».



По словам очевидцев, во время игры на аттракционе подросток сорвался вниз, в результате чего получил травмы. На место прибыла бригада скорой помощи. Как рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское», ребёнок был госпитализирован в Екатеринбург для оказания помощи.



Все обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются. О состоянии пострадавшего не сообщается.





Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»