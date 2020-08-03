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11:06 | 4.08.2020

Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге сбили велосипедиста

Накануне днём, около 17:00, на 13 километре дублера Сибирского тракта произошла авария с участием велосипедиста. Об этом рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

По предварительной информации, водитель KIA ехал со стороны улицы 40 лет Комсомола и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении велосипедистом.

Со слов 18-летнего водителя иномарки, неожиданно на полосу его движения выехала женщина на велосипеде, которая перед началом манёвра не посмотрела по сторонам. Водитель попытался экстренно затормозить, но избежать наезда не удалось.

В результате аварии пострадала 47- летняя велосипедистка. С ушибами, ссадинами и травмой головы её госпитализировали в 36 ГКБ.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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