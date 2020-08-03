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10:32 | 4.08.2020
Фото: sheriff.com.ua
Водители легковушки и автобуса в Екатеринбурге устроили потасовку
По некоторым данным, легковушка подрезала автобус № 019, в результате чего общественный транспорт резко затормозил. Есть информация, что из-за инцидента пострадала беременная молодая женщина, ехавшая в салоне автобуса.
На место проишествия приехали сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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