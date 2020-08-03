Водители легковушки и автобуса в Екатеринбурге устроили потасовку

10:32 | 4.08.2020

Фото: sheriff.com.ua

Сегодня утром в Екатеринбурге на Елизавете водитель автомобиля ударил электрошокером водителя автобуса. Произошло это в ходе конфликта, рассказали очевидцы.



По некоторым данным, легковушка подрезала автобус № 019, в результате чего общественный транспорт резко затормозил. Есть информация, что из-за инцидента пострадала беременная молодая женщина, ехавшая в салоне автобуса.



На место проишествия приехали сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»