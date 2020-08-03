Уральская компания задолжала рабочим 4,5 млн рублей зарплаты

10:12 | 4.08.2020

Фото: pravda-tv.ru

Судебные приставы в Свердловской области взыскали более 4,5 миллионов рублей с топографо-геодезической компании, задолжавшей заработную плату рабочим.



У организации-должника арестовали склад, столярный цех и земельные участки, после чего провели оценку и выставили имущество на торги. Также был наложен арест на денежные счета.



Должник был предупрежден об уголовной ответственности в случае уклонения от погашения задолженности по заработной плате. После этого он погасил сумму в полном объёме.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»