В Свердловскую область прибыли 33 почтовых автомобиля

09:53 | 4.08.2020

Фото: Пресс-служба УФПС Свердловской области – АО «Почта России»

Накануне, 3 августа, в Свердловскую область поступили 33 новых автомобиля марки LADA Largus для почтовых курьеров. Теперь автопарк курьерской службы в регионе увеличился до 83 единиц техники.



Новые автомобили грузоподъёмностью 750 кг по своим техническим характеристикам адаптированы под перевозку почтовых отправлений, оснащены системой ГЛОНАСС и кондиционерами, а также окрашены в корпоративный синий цвет.



Причиной пополнения стало то, что в условиях ограничительных мер свердловчане стали вдвое чаще пользоваться услугами курьеров Почты России. Большая часть посылок – это заказы из интернет-магазинов. Чаще всего свердловчане выбирают курьерскую доставку при покупке техники и одежды. За шесть месяцев курьерская служба Почты России в уральском регионе приняла и вручила около 1 млн посылок, что в два раза больше показателя прошлого года.



В связи с ростом объёмов доставки штатную численность курьерской службы увеличили на 30 человек.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»