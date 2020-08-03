В уральском посёлке горели пиломатериал и деревообрабатывающие станки

09:28 | 4.08.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В посёлке Красногвардейском в Свердловской области произошёл пожар на промышленной площадке. Там на площади 100 квадратных метров сгорели пиломатериал и деревообрабатывающие станки.



Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 00:30. На место проишествия выезжали 17 человек личного состава на четырёх единицах техники.



«В 01:02 огонь локализован, в 01:37 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 02:57»,- уточнили в пресс-службе.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»