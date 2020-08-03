Свыше 30 тысяч свердловчан пострадали от укусов клещей

09:14 | 4.08.2020

Фото: zelenograd-news.ru

В Свердловской области клещи покусали 30 519 человек, среди которых 7 045 детей. В прошлом году за такой же период было зафиксировано на 440 случаев больше. Клещи остаются активными в 65 муниципалитетах.



Больше всего укусов клещей зафиксировано в Екатеринбурге (10 155 человек, в том числе 1 837 детей). Также случаи выявлены в Пышминском ГО, Слободо-Туринском, Артинском, Камышловском, Таборинском, Волчанском и Ирбитском районах, Рефтинском, Байкалово, Талице, Тугулыме, Асбесте, Дегтярске, Тавде, Каменске-Уральском.



Диагноз «клещевой вирусный энцефалит» подтверждён у 14 взрослых и четырёх детей, диагноз «клещевой иксодовый боррелиоз» – у 157 взрослых и 23 детей.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»