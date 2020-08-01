В Свердловской области проведено 8917 исследований проб на коронавирус

21:16 | 3.08.2020

Фото: rt.com

Свердловские медики за день провели 8917 исследований проб на COVID-19, об этом рассказали в региональном оперштабе.



За сутки было обследовано 8910 человек.



Всего на Среднем Урале проведено 988658 исследований, обследовано 923976 человек.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»