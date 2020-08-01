ФК «Урал» покидает Петрус Бумаль

19:51 | 3.08.2020

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Футбольный клуб «Урал» покидает полузащитник Петрус Бумаль. Он выступал за команду с 2017 года.



У футболиста закончился контракт с клубом. Бумаль провел за «Урал» во всех турнирах 64 официальных матча.



«Мы благодарим игрока за время, проведенное в «Урале»! Желаем успешного продолжения карьеры, самоотдачи и настойчивости в достижении своих целей», – сказали в пресс-службе клуба.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»