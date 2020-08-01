В Екатеринбурге закрылось движение транспорта по улице Лунной

19:23 | 3.08.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В уральской столице временно закрыто движение транспорта на участке улицы Лунной от Верстовой до Земской. Ограничение будет действовать до 30 августа.



Как рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга, это связано с проведением энергетиками планового ремонта теплотрассы. Стоит отметить, что также с 14 по 19 августа будет закрыт участок улицы Лунной в районе дома №2 в переулке Сентябрьском, а с 30 августа по 30 сентября закроют движение по Лунной от Земской до дома №7 на улице Лунной.



Водителей просят обращать внимание на новые установленные знаки и заранее планировать свой маршрут.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»