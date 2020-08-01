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19:15 | 3.08.2020

Фото: focus.ua

Подготовка к отопительному сезону в Свердловской области идет с опережением графика


Подготовка муниципалитетов Свердловской области к отопительному сезону идет с опережением графика, об этом сообщили в региональном департаменте информполитики.

Так, к 1 августа готовность жилфонда составляет 64% (в прошлом году – 63,8%), котельных – 59,1% (в прошлом году – 48,2%), тепловых сетей – 66,8% (в прошлом году - 66,1%), водопроводных сетей – 65,2% (в прошлом году – 64,2;), канализационных сетей 70% процентов (в прошлом году – 67,7%). Электросетевое хозяйство готово к отопительному сезону на 86%.

Отметим, что в этом году к отопительному сезону планируется подготовить более 45 тысяч жилых домов, свыше 1500 котельных, 14 тысяч километров тепловых, 12 тысяч километров водопроводных, более 7 тысяч километров канализационных и около 60 тысяч километров электрических сетей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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