В Екатеринбурге будут судить обвиняемого в обороте немаркированного табака стоимостью более 4,1 млн рублей

18:58 | 3.08.2020

Фото: галактика74.рф

В Екатеринбурге прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в незаконном обороте немаркированной табачной продукции стоимостью более 4,1 млн рублей, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



В январе 2020 года мужчина приобрел немаркированный табак в количестве 23 тысяч пачек и с поддельными акцизными марками в количестве 7,5 тысяч пачек. Продукцию он хранил в автомобиле на стоянке на улице Бебеля. Всего полицейские изъяли 30,5 тысяч пачек табака.



Согласно п. «б» ч.6 ст. 171 УК РФ, мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»