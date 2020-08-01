В Свердловской области ищут несовершеннолетнюю девочку

18:31 | 3.08.2020

Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Свердловской области разыскивается несовершеннолетняя Дарья Игоревна Истомина, пропавшая 31 июля. Как рассказали в Следственном отделе по городу Кировград регионального СКР, вечером девочка ушла из дома на улице Свердлова и не вернулась.



Рост девочки 157 сантиметров. Она худощавого телосложения, с круглым лицом. У Дарьи короткие волосы, окрашенные в рыжий цвет. Мочки ушей проколоты, но серьги Истомина не носит. Отмечается, что девочка косолапит на правую ногу.



В последний раз её видели одетой в футболку с надписью на английском языке, черные спортивные брюки, белые кроссовки и красную кепку.



«Правоохранительные органы города Кировграда обращаются с просьбой ко всем, кому что-либо может быть известно об обстоятельствах безвестного исчезновения несовершеннолетней и (или) о её местонахождении, сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 8(34357)44-112, 8-999-368-04-37», - сказали в СКР.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»