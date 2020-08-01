Под медицинским наблюдением из-за COVID-19 в Свердловской области находится 16315 граждан

18:21 | 3.08.2020

Фото: rt.com

В Свердловской области под наблюдением медиков из-за непростой эпидемиологической ситуации с COVID-19 находится 16315 граждан, об этом рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора.



Напомним, на сегодняшний день в регионе выявлено 20119 случаев новой коронавирусной инфекции.



Состояние 125 госпитализированных оценивается как тяжелое, 115 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 63 – на аппаратах ИВЛ. 554 пациента находится в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.



Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписано еще 107 человек. Всего уральские вылечили уже 17 941 пациента с подтвержденным диагнозом.



Также зарегистрировано четыре случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 285.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»