Новости дня
17:52 | 3.08.2020
Фото: Интерфакс
Татьяна Мерзлякова осудила задержание уральца на пикете
«Задержания и административные аресты, которые произошли в Екатеринбурге в июле и августе 2020 года, говорят о том, что формируется негативная тенденция с неблагополучным состоянием свободы выражения мнения в нашем регионе.
„Неуважение к судебной власти“, как в случае с политологом Федором Крашенинниковым, или „неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции“, как в случае с Денисом Гауэртом, — это юридическая квалификация, но что на самом деле является фактической причиной действий правоохранителей?
Очевидно, что речь идет о праве человека говорить и быть услышанным. В интернет-пространстве либо лично в одиночном пикете. Мы все чаще встречаемся с такой формой выражения мнения, которая никак не связана с политической повесткой, политическими лозунгами и борьбой за власть. Такими были события в 2019 году в Екатеринбурге в сквере у Театра драмы, сейчас в одиночные пикеты стали выходить люди, ранее не участвовавшие ни в каких общественных движениях или массовых акциях, не являющиеся активистами. Это обычные люди, законно и мирно выражающие свое мнение и имеющие на это право.
Как я уже отмечала по поводу дела Федора Крашенинникова, высказанные мысли и выраженное мнение не должны иметь своим последствием наказание, связанное с лишением свободы, даже если, как отметил бы Европейский суд, „идеи являются неудобными для государства или оскорбляющими или шокирующими некоторых лиц“.
Отдельного осуждения заслуживает совершенно неоправданное „рвение“ правоохранительных органов и их некорректное поведение в процессе задержания — очевидцы отмечают непропорциональное применение силы и ненужную и неуместную жесткость полиции при задержании (мы видим это и на репортажных фото в интернет-СМИ, „ушибленная поверхностная рана и гематомы“ — это результат медицинского освидетельствования в травмпункте) и судебных приставов при нахождении Дениса Гауэрта в суде. Никак не могу объяснить, почему задержания мирных граждан, не представляющих никакой общественной опасности, должны сопровождаться таким показательным применением силы.
Я пообщалась с Денисом Гауэртом и с полицейскими. Убеждена, что не полиция должна заниматься участниками этой акции и вносить из в разные „реестры неблагонадежности“... Нужно слушать и слышать их на уровне представителей власти. Денис впервые участвовал в акции. Он приехал из Каменска-Уральского и спокойно объяснял, что поддерживает Хабаровск и его жителей. Мы также обсудили с ним обстановку в Каменске-Уральском и в нашей области.
По-разному можно относиться к событиям в Хабаровске, как и к другим любым событиям, но наказывать за выражение своего мнения нельзя. Екатеринбург был и будет, несмотря ни на что, местом, где люди имеют право голоса», — считает Татьяна Мерзлякова.
Напомним, вчера, 2 августа, Ленинский районный суд вынес приговор Денису Гауэрту, которого накануне задержали во время акции протеста в поддержку Хабаровска в сквере у театра драмы в Екатеринбурге. Мужчина стоял в пикете с плакатом «Хабаровск, мы с тобой». Дениса признали виновным по статье 19.3 КоАП РФ: «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» и приговорили к пяти суткам административного ареста.
© «Вечерние ведомости»
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