В Екатеринбурге рядом с детским садом обнаружили тело мужчины

16:35 | 3.08.2020

Фото: Валентина Масленникова / E1.RU

Сегодня утром в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга рядом с детским садиком обнаружили тело мужчины. Инцидент произошел на улице Советской. На месте работали сотрудники полиции и СКР.



Как рассказали очевидцы, мужчина был обнаружен висевшим на перекладине. Рядом с местом ЧП находится детская площадка, откуда за происходящим наблюдали дети. Девятилетняя девочка сообщила Е1, что ее родителей звали на опознание.



В СКР рассказали, что уже начата проверка. Устанавливается личность мужчины, а также причины смерти. По предварительным данным, произошедшее не связано с криминалом.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»