Екатеринбуржец украл деньги у пожилого тестя, чтобы купить спиртное

15:32 | 3.08.2020

Фото: livekuban.ru

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении 43-летнего Сергея Вяткина, который признан виновным в краже денег пожилого тестя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ночь на 15 февраля этого года Вяткин находился в квартире на улице Машинистов. Заведомо зная, что его тесть накануне получил пенсию и хранит деньги на столе в комнате, он похитил 10 тысяч рублей. В дальнейшем мужчина приобрел на украденные деньги спиртные напитки.



– Квалифицирующий признак в действиях подсудимого – причинение значительно ущерба гражданину – нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия, поскольку потерпевшему 79 лет, он является пенсионером по старости, иного дохода кроме пенсии он не имеет. При этом на указанные денежные средства он приобретает продукты питания, своевременно оплачивает коммунальные услуги, приобретает лекарственные препараты для поддержания своего здоровья и хищение 10 тысяч рублей (больше половины размера его ежемесячного дохода) поставило его в затруднительное положение, – добавили в пресс-службе надзорного ведомства.



Изначально Вяткин признал свою вину в совершении преступления в полном объеме, однако потом он отказался от своих показаний и вину отрицал. Отмечается, что обвиняемый также не возместил потерпевшему ущерб и даже не принес извинений.



Железнодорожный районный суд Екатеринбурга назначил наказание Сергею Вяткину в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. После оглашения приговора мужчина был взят под стражу в зале суда.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»