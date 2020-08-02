На Среднем Урале пропала женщина, нуждающаяся в медицинской помощи

15:08 | 3.08.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В селе Лопаево Новолялинского городского округа пропала 80-летняя Валентина Кузьмовна Москаль (Шалашова). Ее местонахождение неизвестно с 1 августа. В поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщили, что женщина нуждается в медицинской помощи.



Приметы пропавшей: рост 145 см, худощавое телосложение, серые глаза, седые волосы до плеч.



На момент пропажи она была одета в красное платье с черным воротником, зеленый халат и серые туфли. С собой у нее была черная сумка.



Всех, кто знает что-либо о местонахождении Валентины Москаль, просят позвонить по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»