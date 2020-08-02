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13:47 | 3.08.2020

Продлен режим самоизоляции для пожилых свердловчан

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания, до 10 августа.

Глава региона подписал соответствующий указ №425. Он опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, что сегодня стало известно еще о 196 новых случаях коронавируса в Свердловской области. Всего в регионе зафиксировано 21 179 случаев COVID-19.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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