Уральские врачи вылечили от коронавируса еще 107 человек

13:02 | 3.08.2020

Фото: toptver.ru

В Свердловской области из больниц по выздоровлению от коронавируса выписались еще 107 человек. Так, с начала эпидемии свердловские врачи вылечили уже 17 941 пациента с подтвержденным диагнозом.



Сегодня стало известно еще о 196 случаях коронавируса. Общее количество случаев – 21 179. Состояние 125 госпитализированных оценивается как тяжелое, 115 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 63 – на аппаратах ИВЛ. 554 пациента находится в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.



Зафиксировано четыре случая смерти больных COVID-19. Всего от коронавируса в области скончались 285 человек.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»