Еще 4 свердловчанина скончались от коронавируса

12:59 | 3.08.2020

Фото: mbk-news.appspot.com

За прошедшие сутки в Свердловской области от коронавируса скончались еще четыре человека. Общее число летальных случаев в регионе – 285.



Также в области выявили еще 196 заболевших коронавирусом. Всего на Среднем Урале зафиксировано 21 179 случаев COVID-19.



Состояние 125 госпитализированных оценивается как тяжелое, 115 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 63 – на аппаратах ИВЛ. 554 пациента находится в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»