В России выявили 5394 новых случая коронавируса

За сутки в России лабораторно подтвердили 5 394 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них 1 413 случаев (26,2%) выявлено активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в регионе зафиксировано 856 264 заболевших.Из больниц по выздоровлению от коронавирусной инфекции выписано 3 420 человек. Всего врачи спасли уже 653 593 с COVID-19.Также за сутки зафиксировано 79 летальных случаев. С начала эпидемии в России от коронавируса скончались 14 207 человек.