В Екатеринбурге начальник райотдела полиции подал в суд на УМВД

12:23 | 3.08.2020

Начальник отдела полиции №11 УМВД России по Екатеринбургу Владимир Пилюшенко обратился в суд с исковым заявлением, требуя признать недействительным заключение служебной проверки. Ответчиком проходит УМВД, заседание в Ленинском районном суде Екатеринбурга назначено на 17 августа.



Заявление, согласно картотеке суда, было подано еще 25 мая, то есть до того, как стало известно об увольнении Пилюшенко и еще ряда начальников райотделов. В настоящее время ОП №11 в статусе врио возглавляет Алексей Праведников (замначальника ОП №3), однако по информации veved.ru, в сентябре он вернется обратно в отдел полиции №3.



Ранее, напомним, в суд с требованием отменить наложенные на него за два месяца до увольнения дисциплинарные взыскания - предупреждение о неполном служебном соответствии и строгий выговор обратился бывший начальник УМВД Сергей Кулагин, но первая инстанция отказа ему в удовлетворении требований. Апелляционную Свердловский областной суд рассмотрит 18 августа.

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