В Нижнем Тагиле объявили в розыск двухлетнюю девочку

11:38 | 3.08.2020

Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

Приставы управления ФССП по Свердловской области объявили в розыск двухлетнюю девочку Полину Биртвелишвили – дочку беженцев с Украины.



Ребенок живет сейчас с отцом. В отделение УФССП по Нижнему Тагилу поступило исполнительное производство о передаче девочки матери, однако отец скрывает местонахождение дочери. Из-за этого Полину и объявили в розыск.



Как сообщили в пресс-службе УФССП, девочка может находиться в Нижнем Тагиле либо других городах России.



Всех, кто знает о местонахождении Полины Биртвелишвили, просят сообщить об этом приставам по телефонам:



- Тагилстроевский районный отдел судебных приставов г. Нижнего Тагила: 8 (343) 532-47-70;

- Отдел организации розыска, реализации имущества должников и розыска детей ГУФССП России по Свердловской области: 8 (343) 362-28-18, 362-28-17;

- Дежурная часть ГУФССП России по Свердловской области: 8 (343) 350-58-60.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»