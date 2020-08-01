Новости дня
10:54 | 3.08.2020
Фото: Яндекс.Карты
В Екатеринбурге закрыли движение на перекрестке Авиационная – Союзная
Перекрытие связано с проведением работ по строительству тепловой сети. Подрядчиком выступает АО «ЕТК».
Водителей просят обращать внимание на установленные знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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