В Екатеринбурге закрыли движение на перекрестке Авиационная – Союзная

10:54 | 3.08.2020

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С сегодняшнего дня в Екатеринбурге закрыто движение на перекрестке Авиационная – Союзная. Ограничения продлятся до 23 августа.



Перекрытие связано с проведением работ по строительству тепловой сети. Подрядчиком выступает АО «ЕТК».



Водителей просят обращать внимание на установленные знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»